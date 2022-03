Coronavirus - Un milliard de vaccins transportés via Brussels Airport

Depuis novembre 2020, un milliard de vaccins Covid ont transité par Brussels Airport, a annoncé jeudi l'aéroport.Ce milliard correspond à 750 millions de doses en exportation et 250 millions en importation. Chaque jour, des vols de vaccins décollent vers plus de 60 pays dans le monde, dont le Japon et les États-Unis, les deux destinations principales. "Nous sommes fiers de passer le cap du milliard de vaccins transportés via Brussels Airport", se réjouit Arnaud Feist, CEO de l'aéroport de Zaventem. Nous apportons ainsi notre contribution à la lutte contre le Covid et notre soutien aux programmes de vaccination à travers le monde, et ce, depuis le premier vol opéré en novembre 2020". À côté des vaccins Covid, l'aéroport achemine également depuis peu les pilules Covid. En termes de transport, si le processus est assez similaire à celui des vaccins, les pilules sont encore plus sensibles aux variations de température. "Grâce à son infrastructure pharmaceutique de pointe, Brussels Airport est le partenaire idéal pour assurer ces nouveaux transports en toute sécurité", fait valoir l'entreprise. Aujourd'hui, près de 10% du volume total des marchandises traitées à Brussels Airport sont des produits pharmaceutiques. (Belga)