Coronavirus - Un ministre russe hospitalisé après avoir été contaminé au coronavirus

Le ministre russe de la Construction, Vladimir Iakouchev, a été hospitalisé après avoir été contaminé au coronavirus, ont rapporté vendredi les agences de presse russes, au lendemain de l'annonce de l'infection du Premier ministre."Je vais suivre un traitement sous la surveillance des médecins de l'un des hôpitaux de la ville (Moscou). Je reste en contact", a indiqué M. Iakouchev, cité par Interfax. Son adjoint a également été diagnostiqué comme malade du coronavirus, selon la même source. Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine avait annoncé jeudi lors d'une vidéo-conférence avec le président Vladimir Poutine être contaminé, alors que la Russie franchissait les seuils des 100.000 personnes infectées et des 1.000 morts. Il a été hospitalisé à l'isolement, et son adjoint Andreï Belooussov a été nommé Premier ministre par interim par Vladimir Poutine. La Russie enregistre à ce jour 114.431 cas de Covid-19 officiellement recensés et 1.169 morts, la plupart à Moscou, dans sa région et à Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays. Vladimir Poutine a jugé mardi la situation "difficile", estimant que le pic des infections n'avait pas encore été atteint. Il a toutefois envisagé possible une levée progressive du confinement à partir du 12 mai selon les régions. (Belga)

