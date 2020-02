Coronavirus - Un premier décès en Italie

Un Italien âgé de 78 ans qui avait été testé positif au coronavirus est décédé, a annoncé vendredi le ministre italien de la Santé, ce qui constitue le premier décès dû à cette pneumonie virale enregistré en Italie.L'homme était hospitalisé depuis une dizaine de jours en Vénétie, dans le nord de l'Italie, pour une maladie non liée au coronavirus, a précisé le ministre, Roberto Speranza. L'annonce de son décès survient alors que tous les espaces publics ont été fermés et tous les événements sportifs et religieux annulés vendredi en Lombardie, une autre région du nord de l'Italie, en raison d'une multiplication des cas de contamination. (Belga)

