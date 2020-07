Coronavirus - Une exploitation agricole allemande confinée après 174 cas positifs au coronavirus

Quelque 480 employés, dont de nombreux saisonniers d'Europe de l'Est, d'une exploitation agricole allemande ont été placés en quarantaine après que 174 d'entre eux ont été testés positifs au coronavirus, a-t-on appris dimanche de source officielle.Depuis vendredi, 174 saisonniers - pour l'essentiel originaires de Hongrie, de Roumanie, de Bulgarie et d'Ukraine - ont été testés positifs dans cette exploitation bavaroise (ouest) où ils ramassent des concombres, a déclaré au cours d'une conférence de presse l'administrateur du district de Dingolfing-Landau, Werner Bumeder. Tous les saisonniers et les responsables de l'exploitation sont confinés sur le site et séparés selon qu'ils sont positifs ou négatifs au Covid-19, a souligné la même source, précisant qu'un employé a été hospitalisé. La ministre de la Santé de Bavière, Melanie Huml, a assuré que les autorités prenaient "très au sérieux" la situation et prévoyaient d'organiser des campagnes de tests dans d'autres exploitations de la région. Les habitants de la commune de Manning, où a été détecté ce nouveau foyer actif, pourront se faire tester gratuitement, a-t-elle ajouté, insistant sur le fait que cela était en particulier important pour ceux qui envisagent de partir en vacances. (Belga)

