Coronavirus - Une femme de 102 ans guérie du coronavirus à Singapour

Yap Lai Hong, une Singapourienne de 102 ans, qui avait contracté le coronavirus a vaincu la maladie alors que deux autres résidents de la même maison de repos n'ont pas survécu. Le coronavirus touche en effet principalement des personnes âgées aux quatre coins du monde.Le pays d'Asie du Sud-Est avait réussi dans un premier temps à contenir la propagation du virus grâce à une stratégie de contrôle très stricte et de traçage des contacts avec les personnes contaminées. Mais il fait face à une deuxième vague depuis le début du mois d'avril, issue pour l'essentiel des foyers où sont hébergés les travailleurs migrants. Le nombre de cas d'infections a entretemps atteint les 17.000 dans la Ville-Etat dont plus de 14.000 concernaient les travailleurs étrangers. Ainsi, "la toute grande majorité" des plus de 900 cas recensés vendredi concernent cette dernière catégorie, selon le ministère de la Santé. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.