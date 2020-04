Coronavirus - USA: 300.000 cas recensés, plus de 8.000 morts

Les Etats-Unis ont dépassé samedi la barre des 300.000 cas recensés de nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins. La pandémie a fait au moins 8.162 morts dans le pays, selon le tableau de bord en ligne de l'université.Le cap des 200.000 cas recensés dans le pays avait été franchi seulement mercredi, une accélération rendue visible par la plus grande disponibilité des tests de dépistage aux Etats-Unis. Le foyer principal de l'épidémie américaine est l'Etat de New York, et en particulier la ville de New York, qui a enregistré 1.905 décès à elle seule. (Belga)

