Coronavirus - USA: une juge annule l'obligation du masque dans les transports publics

Une juge américaine a déclaré lundi illégale l'obligation fédérale du port d'un masque sanitaire dans les transports publics aux Etats-Unis, une mesure âprement combattue devant les tribunaux.La magistrate, Kathryn Kimball Mizelle, qui siège à Tampa en Floride, a estimé dans sa décision que les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence sanitaire fédérale, avaient outrepassé leurs prérogatives en imposant cette obligation, qui s'applique notamment aux avions, aux trains, aux métros et aux autocars. L'administration de Joe Biden s'est récemment retrouvée sous une pression croissante pour assouplir ou annuler cette mesure. Une vingtaine d'Etats dirigés par les républicains et plusieurs grandes compagnies aériennes ont notamment demandé la fin du masque obligatoire dans les avions et autres transports publics. Mais la semaine dernière, les autorités fédérales avaient finalement pris la décision de prolonger l'obligation du port du masque au moins jusqu'au 3 mai. La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a affirmé que la décision était "décevante", en notant que "les CDC continuent de recommander le port d'un masque dans les transports publics". Le ministère de la Justice, qui pourrait faire appel de la décision de la juge Mizelle, n'avait pas réagi dans l'immédiat. (Belga)

