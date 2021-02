Coronavirus - Vandenbroucke veut un soutien psychologique plus rapide pour les jeunes et les aînés

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a l'intention de proposer au gouvernement trois mesures en matière de santé mentale, en ciblant plus particulièrement les jeunes et les aînés, a-t-il indiqué sur le plateau de l'émission "De Zevende Dag" (VRT)."La santé mentale est l'une priorités de notre agenda pour les quatre prochaines années. Nous sommes trop faiblement équipés pour le soutien psychologique immédiat", a-t-il expliqué. Un budget 112 millions d'euros serait dégagé en vue d'un soutien plus accessible aux étudiants, un renforcement des soins mobiles et une attention accrue aux plus de 65 ans. "Ce j'ai en tête peut aller vite, y compris financièrement. Mais il faut trouver les gens. Je considère cela comme une étape intermédicaire dans l'attente de la mise en oeuvre d'un grand plan", a-t-il ajouté. (Belga)