Coronavirus - Wall Street rebondit vivement avec l'espoir de vastes mesures de soutien

La Bourse de New York a terminé en forte hausse mardi, rebondissant vivement au lendemain d'une des pires séances de son histoire alors que l'administration américaine et la banque centrale ont présenté de nouvelles mesures de soutien à l'économie.Selon des résultats provisoires à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 5,17%, à 21.231,99 points, et le Nasdaq a grimpé de 6,23%, à 7.334,78 points. (Belga)

