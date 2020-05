Coronavius - "Les bourgmestres de la côte doivent suivre les directives fédérales"

Le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, souligne que tous les bourgmestres de la côte doivent suivre les mesures du Conseil national de sécurité, a-t-il déclaré jeudi en réaction aux déclarations faites par différents bourgmestres de la côte. Ils affirment que l'interdiction de la venue des résidents secondaires à la côte ne peut être appliquée.Les bourgmestres côtiers avaient prévu d'accueillir les résidents secondaires à la côte à partir du 18 mai. Cependant, le Conseil national de sécurité a décidé de reporter cette décision au 8 juin au plus tôt. Entre-temps, plusieurs bourgmestres de la côte ont fait remarquer que cette règle ne peut plus être appliquée. Le bourgmestre de Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, a même appelé à la désobéissance civile. "Nous voulons tous sortir de cette crise le plus rapidement possible. C'est pourquoi tout le monde doit obéir aux règles fédérales", a expliqué le gouverneur Decaluwé. Il ne nie pas qu'il est difficile de faire la distinction entre les visites familiales et les visites des résidents secondaires. "C'est certainement difficile, et je n'appelle pas à une chasse aux sorcières. Mais annoncer dès maintenant qu'il n'y aura pas de contrôles ou même appeler les résidents secondaires à venir à la côte est carrément irresponsable. Les règles fédérales doivent être respectées par tous, y compris par les bourgmestres des zones côtières." Si nécessaire, le gouverneur pourra intervenir et demander l'aide de la police fédérale. "Les zones de police locales ont fait un bon travail de surveillance jusqu'à présent et je suppose qu'elles vont continuer à le faire." (Belga)

