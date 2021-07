Côte d'Ivoire: le mandat d'arrêt de la CPI contre Simone Gbagbo est levé

Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre l'ex-Première dame ivoirienne Simone Gbagbo, accusée notamment de crimes contre l'humanité lors de la crise de 2010-2011 a été levé, selon une décision rendue publique jeudi et consultée par l'AFP."La Chambre considère qu'il est approprié de décider que le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo cesse d'être effectif", a écrit la CPI dans une décision de 7 pages, datée du 19 juillet. "Bonne nouvelle pour Mme Simone Gbagbo (...), elle pourra désormais librement voyager à travers le monde entier", a réagi son avocat Ange Rodrigue Dadjé, dans une déclaration transmise à l'AFP. "Cette levée du mandat vient boucler définitivement les poursuites dont faisaient l'objet les Gbagbo devant la CPI", a-t-il ajouté. Simone Gbagbo était réclamée par la CPI pour quatre chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, autres actes inhumains et persécution, commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Cette crise, née du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle de 2010 face à Alassane Ouattara, avait fait plus de 3.000 morts. En mars dernier, la CPI avait définitivement acquitté Laurent Gbagbo, également poursuivi pour crimes contre l'humanité et il avait pu faire son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin, après dix ans d'absence. Contrairement à son époux, Simone Gbagbo n'avait jamais été livrée à la CPI. Elle avait en revanche été condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison à Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle avait finalement été libérée le 8 août 2018, après une amnistie décrétée par le président Alassane Ouattara afin de favoriser la réconciliation nationale. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.