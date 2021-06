Côte d'Ivoire: trois militaires tués samedi dans l'explosion de leur véhicule

Au moins deux soldats et un gendarme ont été tués samedi lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif, dans la région de Tèhini (nord-est de la Côte d'Ivoire), près de la frontière du Burkina, a affirmé une source sécuritaire à l'AFP."L'explosion a également fait trois blessés", moins d'une semaine après une attaque de jihadistes présumés dans la localité de Tougbo à quelques kilomètres de la frontière burkinabè, selon cette même source. Cette explosion intervient deux jours après l'inauguration d'une Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) à Jacqueville, près d'Abidjan, par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et son ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, aux côtés du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. L'AILCT vise à aider au combat contre les jihadistes qui intensifient leurs actions sanglantes dans le Sahel voisin. Cette attaque est la quatrième en un peu plus de deux mois commise dans cette région. (Belga)

