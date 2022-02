Couleur Café 2022 - Zwangere Guy à l'affiche de Couleur Café le vendredi

Le rappeur bruxellois Zwangere Guy fera vibrer le public de Couleur Café le vendredi 24 juin prochain. Le festival bruxellois annonce jeudi une nouvelle salve d'artistes pour sa prochaine édition.Fally Ipupa, Panda Dub et Koffee, le vendredi, Shaggy, le samedi et Stikstof et Dub Inc le dimanche étaient déjà annoncés. Ils sont désormais rejoints sur l'affiche par Zwangere Guy, mais aussi Tarrus Riley et le collectif afrojazz Jungle By Night pour la première journée. Samedi, c'est IAMDDB et Omah Lay qui enrichissent le programme. Le dimanche 26 juin, jour de clôture, Mr Eazi et l'artiste rai molenbeekois TiiwTiiw fouleront la scène. (Belga)

