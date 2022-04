Couleur Café ajoute Sampa the Great, Bas, AJ Tracey et 13 autres noms à son affiche

L'affiche de l'édition 2022 de Couleur Café se complète à dix semaines du retour de l'événement, avec 16 nouveaux artistes annoncés mercredi. Le festival de musique du monde se tiendra sur le plateau du Heysel, à Bruxelles, les 24, 25 et 26 juin.Blackbird Soundsystem s'ajoute au line-up vendredi, ainsi que Bas, Lila Iké et notamment Shaka Shams samedi. Dimanche, les différentes scènes accueilleront également Manudigital avec Caporal Negus, Cimafunk, AJ Tracey ou encore Sampa The Great. Des nouveaux noms pour la scène Black et Dub suivront encore prochainement. L'organisation rappelle qu'il reste un peu moins de 800 tickets disponibles pour le camping, ainsi qu'un nombre limité de places pour les mobilhomes et les caravanes. Quelque 60% des tickets combis sont également écoulés. (Belga)

