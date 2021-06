Couleur Café annonce l'organisation de l'évènement GATE deux week-ends durant à Anderlecht

Les organisateurs du festival Couleur Café annoncent vendredi le lancement d'un nouveau projet, GATE, qui aura lieu à Anderlecht le dernier week-end d'août et le premier week-end de septembre.GATE, qui signifie porte en anglais, se déclinera sous forme de concerts et DJ-sets, fanfares, expositions, projets artistiques et culinaires sur la zone du Studio CityGate à Anderlecht. La programmation complète et la billetterie seront accessibles le 2 juillet prochain pour l'évènement qui se déroulera du jeudi 26 au dimanche 29 août et du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre. (Belga)

