Coup d'envoi vendredi soir de la 14e édition du "week-end sans alcool au volant"

La 14e édition "du week-end sans alcool au volant" débutera vendredi soir à 18h et se terminera le lundi matin à 6h00. Comme chaque année, l'événement se tiendra à l'initiative de la police fédérale de la route.Cette action est menée dans l'ensemble du pays et est dite "intégrée", car les deux polices, locale et fédérale, collaborent pendant toute la durée des contrôles. Lors de la précédente édition, en janvier dernier, 2,29 % de conducteurs avaient été contrôlés en infraction. (Belga)