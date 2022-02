Coup double pour Wout Poels, qui met un terme à une longue période de disette

Wout Poels n'avait pas encore gagné pour sa formation Bahrain - Victorious depuis son arrivée début 2020. Le Néerlandais de 34 ans, sevré de victoire depuis juin 2019, a remporté la 4e étape du Tour d'Andalousie (2.Pro). Samedi après 167,4 km entre Cullar Vega et Baza, il a battu le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) dans un sprint à deux. Le Belge Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) a terminé troisième.Poels a décroché la 20e victoire de sa carrière, lui qui a déjà remporté, entre autres, Liège-Bastogne-Liège. Le Néerlandais a endossé le maillot de leader et compte dix secondes d'avance sur le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana). Vansevenant est 10e à 0:21. Dimanche, la cinquième et dernière étape de la course à étapes espagnole verra le peloton relier Huesa à Chiclana de Segura, où l'arrivée sera jugée après une montée de 6,4 km à 5,6% de déclivité moyenne. (Belga)