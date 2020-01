Coupe CEV (m) - Alost s'impose 2-3 à Mladost Zagreb en 1/8e de finale aller

Alost, leader du championnat de Belgique, est venu s'imposer dans les installations du Mladost Zagreb en huitièmes de finale de la Coupe CEV de volley messieurs, la deuxième plus importante compétition européenne de clubs, mercredi soir en Croatie. Les Alostois ont émergé 2 sets à 3 (25-23, 19-25, 25-19, 19-25 et 13-15). La rencontre a duré 2 heures et 1 minutes.Les joueurs du coach Johan Devoghel ont pris une petite option avant le match retour qui se jouera au Sportcentrum Schotte d'Alost le mercredi 12 février (20h30). Le vainqueur de cette double confrontation sera opposé en quarts de finale au vainqueur du duel entre les Néerlandais du Dynamo Apeldoorn et les Russes du Lokomotiv Novossibirsk. Ceux-ci ont gagné le match aller à domicile 3 sets à 0. (Belga)