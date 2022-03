Coupe Challenge - Narbonne et Ankara s'affronteront en finale

Les Français de Narbonne et les Turcs d'Ankara se sont qualifiés mardi pour la finale de la Coupe Challenge messieurs de volley.Narbonne a eu besoin du 'golden set' pour venir à bout des Slovènes de Ljubljana. Les Français s'étaient imposés 2-3 en Slovénie à l'aller. Ljubljana a remporté la seconde manche 2-3 (25-17, 25-17, 28-30, 18-25, 13-15) mardi en France. Le set en or a tourné à l'avantage (15-9) de Narbonne, qui disputera sa première finale européenne. Dans l'autre demi-finale, Halkbank Ankara s'est imposé 2-3 (19-25, 22-25, 30-28, 25-17, 18-20) au Panathinaïkos Athènes après une victoire 3-0 à l'aller. Les Turcs comptent une Coupe CEV à leur palmarès. La finale se jouera en aller-retour les 15 et 22 mars. Milan avait remporté la dernière édition. (Belga)