Coupe d'Afrique des Nations - L'Algérie défendra son titre avec Zorgane (Charleroi) et Halaïmia

L'Algérie tentera de défendre son titre en Coupe d'Afrique des Nations, organisée au Cameroun du 9 janvier au 6 février, avec Adem Zorgane (Charleroi) et Réda Halaïmia (Beerschot) dans son effectif. Les deux joueurs ont été inclus dans la liste de 28 joueurs dévoilée vendredi par le sélectionneur Djamel Belmadi.Zorgane, 21 ans, l'une des révélations de la première partie de saison en Jupiler Pro League, compte quatre apparitions en équipe nationale algérienne. Halaïmia, 25 ans, totalise six présences, dont quatre titularisations de suite entre octobre et novembre 2020. Les Fennecs seront emmenés par leur star Riyad Mahrez. Le joueur de Manchester City sera bien entouré devant, avec aussi la présence d'Islam Slimani (Lyon) et de Baghdad Bounedjah (Al-Sadd), auteur de l'unique but qui avait offert la dernière CAN aux Fennecs en 2019 aux dépens du Sénégal, et le retour de l'ancien joueur de Porto Yacine Brahimi (Al-Rayyan). Brahimi, dont la dernière sélection avec les A remonte à novembre 2020, vient de s'illustrer avec la sélection bis, lauréate de la Coupe arabe au Qatar. L'Algérie compte d'autres joueurs bien connus du football européen, comme Ismaël Bennacer (AC Milan) et Sofiane Feghouli (Galatasaray). L'Algérie affrontera la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire dans le groupe E. (Belga)