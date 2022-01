Coupe d'Afrique des Nations - Le sélectionneur tunisien Mondher Kebaier limogé

Le sélectionneur de la Tunisie n'est plus Mondher Kebaier, limogé et remplacé par Jalel Kadri, a annoncé dimanche la fédération tunisienne de football (FTF), qui a mis fin au contrat de l'entraîneur des Aigles de Carthage.Cette décision a été prise après l'élimination de la Tunisie en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par le Burkina Faso samedi au Cameroun (1-0). Kebaier, 51 ans, vivement critiqué par des médias locaux à cause de la performance de la sélection tunisienne durant la CAN, a été remplacé par son adjoint, Jalel Kadri, 50 ans. Kebaier était le sélectionneur de la Tunisie depuis fin août 2019. Dans un bref communiqué publié sur sa page officielle, la FTF n'a pas donné de précision sur les raisons de son limogeage. (Belga)