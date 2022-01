Coupe d'Afrique des Nations - Le Soudan et la Guinée Bissau se neutralisent

Le Soudan et la Guinée Bissau se sont quittés sur un nul vierge, mardi, lors de la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).La Guinée Bissau a hérité d'un penalty en fin de rencontre, mais Pelé a vu Ali Abu Eshrein repousser sa tentative, au rebond Piqueti a tiré sur la transversale (82e). Dans l'autre match du groupe, le Nigeria avait battu 1-0 l'Egypte. Les 'Super Eagles' sont seuls en tête du groupe avec 3 points, devant le Soudan et la Guinée Bissau (1 point). L'Egypte (0) ferme la marche. Lors de la prochaine journée, le 15 janvier, le Nigeria affrontera le Soudan (17h) et la Guinée Bissau défiera l'Egypte (20h). (Belga)