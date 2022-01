Coupe d'Afrique des Nations - "Lésions cardiaques" pour les Gabonais Aubameyang et Lemina

Rétablis du Covid-19, les Gabonais Pierre Emerick Aubameyang, Mario Lemina et Axel Meyé n'ont pas pu prendre part au deuxième match de la Coupe d'Afrique des Nations face au Ghana, vendredi, car les examens effectués par les trois joueurs "présenteraient des lésions cardiaques", a indiqué vendredi, avant le match, la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT)."Selon la commission médicale de la Confédération africaine de football (CAF), les joueurs Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé et Mario Lemina à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match. Les examens présenteraient des lésions cardiaques. La CAF n'a pas voulu prendre de risques", a indiqué la FEGAFOOT. Le Gabon avait battu les Comores 1-0 en ouverture sans ses deux stars, le capitaine Aubameyang (Arsenal) et Lemina (Nice), positifs au Covid-19. Ils avaient pu reprendre l'entraînement après un test négatif, mais ont finalement dû déclarer forfait pour le match face au Ghana. Un match que manque également le sélectionneur Patrice Neveu, lui aussi positif au coronavirus. Son adjoint Anicet Yala le remplace. (Belga)