Coupe d'Europe d'escalade - Simon Lorenzi 7e et Hannes Van Duysen 8e en finale à Prague

Deux Belges étaient présents en finale de la manche de la Coupe d'Europe continentale d'escalade de bloc dimanche soir à Prague. Troisième de la demi-finale, le Barchonnais Simon Lorenzi, 25 ans, a pris la 7e place (1 top, 4 zones). Le plus jeune des finalistes à 17 ans, Hannes Van Duysen, originaire de Vinderhoute (Flandre orientale) champion du monde des jeunes, a dû se contenter de la 8e et dernière place (0 top, 3 zones) .Le Tchèque Adam Ondra, quadruple champion du monde d'escalade (trois en difficulté, un en bloc) s'est imposé chez lui (3 tops, 4 zones, 5, 5) devant le Letton Edvards Gruzitis (3 t, 4 z, 5, 10) et le Néerlandais Tim Reuser (3 t, 3 z). Trente-neuvième des qualifications samedi, Nicolas Collin n'avait pu prendre part dimanche aux demi-finales. Ties Vancraeynest avait terminé en 49e position des éliminatoires. Chez les femmes, la seule Belge présente n'a pas réussi à s'extraire des éliminatoires. Lucie Watillon y a pris la 31e place (Belga)