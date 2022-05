Coupe d'Europe de roller - Jorun Geerts remporte l'élimination chez les juniors à Gera

Jorun Geerts a remporté la course à l'élimination chez les juniors lors de la sixième manche de Coupe d'Europe de roller samedi à Gera en Allemagne.Après sa deuxième place sur 300m vendredi, Geerts s'est cette fois imposée devant les Allemandes Leonie Florance Ohl et Pia Schwörer. Plus tôt samedi, elle a également pris la deuxième place du 1.000m derrière Ohl. Au classement général, elle occupe aussi la deuxième place, toujours derrière Ohl. Geerts et le junior Fabio Vanes sont les deux seuls représentants belges en Allemagne. (Belga)