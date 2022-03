Coupe d'Italie - La Juve braque la Fiorentina à la 91e minute en demi-finales aller

La Juventus a réussi un petit hold-up mercredi sur la pelouse de la Fiorentina (0-1), en marquant à la 91e minute d'un match aller de demi-finale de Coupe d'Italie longtemps dominé par leurs hôtes du soir.Alors que l'on se dirigeait vers le même score (0-0) que l'AC Milan et l'Inter mardi, la Juve, grâce à un centre du Colombien Cuadrado -entré en jeu à la pause- mal contrôlé et poussé dans son but par le Florentin Lorenzo Venuti, a pris une petite option sur une place en finale. La "Viola", dont les supporters ont copieusement sifflé leur ancienne idole, l'attaquant Dusan Vlahovic, passé cet hiver à la Juve et très discret ce soir, a tiré et cadré bien plus souvent que les Turinois, mais n'a pas eu de réussite. Leur nouvel attaquant de pointe, Jonathan Ikoné, arrivé cet hiver de Lille pour remplacer Vlahovic et "se relancer", disait-il, s'est procuré les deux meilleures occasions de la "Fio" sur sa pelouse du stade Artemio-Franchi. D'abord sur un tir croisé qui a frôlé la base du poteau droit de Mattia Perin (26e), puis quand son tir enroulé du gauche a fini sur le poteau droit du même Perin (48e). Puis les Florentins ont un peu baissé de rythme et la Juve, bien aidée aussi par l'entrée en jeu d'Alvaro Morata à l'heure de jeu, a bien fini, marquant un but qui pourrait s'avérer crucial lors du match retour prévu le 21 avril. (Belga)