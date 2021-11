Coupe Davis: de la finale 2019, l'Espagnol Bautista Agut déclare forfait

Roberto Bautista Agut avait ému le monde de la petite balle jaune fin 2019 quand, trois jours après le décès de son père, il avait battu Félix Auger-Aliassime pour apporter le premier point de l'Espagne, qui allait ensuite s'imposer contre le Canada en finale de la Coupe Davis. Deux ans après, le 19e mondial a dû déclarer forfait pour la phase finale qui débute jeudi. Il sera remplacé par Albert Ramos-Vinolas, a annoncé la fédération espagnole de tennis mardi."Roberto Bautista Agut souffre d'une blessure musculaire aux abdominaux", a écrit la RFET dans un bref communiqué, précisant qu'Albert Ramos-Vinolas (ATP 45) rejoindra "bientôt" la sélection. C'est un second forfait de taille pour les tenants du titre, déjà privés de Rafael Nadal. Le capitaine Sergi Bruguera pourra toutefois compter sur Pablo Carreno Busta (ATP 20), l'expérimenté Feliciano Lopez (ATP 106) et ses cinq titres en Coupe Davis, Marcel Granollers (ATP 312) et la pépite Carlos Alcaraz, 18 ans et déjà 32e mondial. L'Espagne débutera par un duel contre l'Équateur vendredi et affrontera samedi la Russie. Dix-huit nations, sans la Belgique, sont réparties en six groupes lors de la phase de poule, jouée à Madrid, à Innsbrück en Autriche et à Turin en Italie. Les demi-finales et finale, prévues du 3 au 5 décembre, auront lieu dans la capitale espagnole. (Belga)