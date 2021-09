Coupe Davis - Zizou Bergs battu, la Belgoique est menée 2-0 après la 1e journée

La Belgique est menée 2-0 face à la Bolivie dans son match du Groupe mondial I de Coupe Davis, après la 1e journée samedi sur la terre battue d'Asunción, capitale du Paraguay, où la rencontre a été délocalisée en raison de la situation sanitaire actuelle en Bolivie.Pour sa toute première rencontre de Coupe Davis, Zizou Bergs (ATP 191) s'est incliné 6-4, 4-6, 6-2 en 2 heures et 23 minutes face à Murkel Dellien (ATP 1332) dans le second simple de la journée. Une journée qui avait commencé par le duel entre Ruben Bemelmans (ATP 221) et Hugo Dellien (ATP 144), remportée 6-3, 6-4 par le numéro 1 bolivien. La Belgique est donc condamnée à l'exploit dimanche pour avoir le droit de disputer les qualifications pour l'édition 2022 de la Coupe Davis. Si les troupes de Johan Van Herck ne signent pas une remontada dimanche, elles devront passer par les barrages pour le Groupe mondial I. La 2e journée débutera dimanche (17h heure belge) par le double. Spécialistes de l'exercice, Joran Vliegen (ATP 30) et Sander Gillé (ATP 31) seront opposés à Murkel Dellien et Boris Arias (ATP 309 en double). Ensuite, Hugo Dellien devra affronter Bergs et Murkel Dellien croisera la route de Bemelmans. À noter que les capitaines peuvent encore modifier la composition de leur équipe jusqu'à une heure avant le début du match. Pour ce déplacement en Amérique latine, Johan Van Herck, qui fête ses dix ans au poste de capitaine de l'équipe belge, est privé de David Goffin (ATP 30) et Kimmer Coppejans (ATP 209). Ces deux absences ont valu une première sélection à Zizou Bergs (ATP 191) et Michael Geerts (ATP 289). La phase finale de la Coupe Davis 2020 a été reportée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus et se tiendra en novembre prochain. La Belgique ne fait pas partie des 18 équipes qualifiées, les troupes de Johan Van Herck s'étant inclinées 3-2 face à la Hongrie en mars 2020. (Belga)