Coupe Davis - Zizou Bergs: "Un rêve qui se réalise"

Zizou Bergs a réalisé un rêve en décrochant le point décisif qui a permis à la Belgique de s'imposer 2-3 samedi en Finlande, et d'ainsi se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe Davis.Après s'être incliné 6-3, 7-5 face à Emil Ruusuvuori (ATP 71) vendredi, le N.2 belge, 163e mondial, s'est facilement imposé 6-4, 6-0 face à Otto Virtanen (ATP 405) samedi dans la 5e rencontre décisive. "C'est vraiment un rêve qu se réalise", déclare Zizou Bergs. "Il y a deux mois, j'ai posté un film sur Tik-Tok avec des images de David (Goffin) et Steve (Darcis) qui apportent le point décisif en Coupe Davis. Et maintenant, c'est à moi que ça arrive. Je joue le dernier match à 2-2 et je gagne". Cela fait quelques semaines que le Limbourgeois pense à ce duel face aux Finlandais. "Je sentais déjà la pression pour cette rencontre il y a quelques semaines. La semaine passée, par exemple, j'étais très nerveux avant un match au Challenger de Forli. J'ai travaillé là-dessus avec mon psychologue Gert-Jan. Johan m'a aussi beaucoup aidé. J'ai aussi beaucoup appris du match d'hier. Décrocher le point décisif, c'est un énorme soulagement. C'est un rêve qui se réalise. En plus, c'est un vrai match de Coupe Davis ici en Finlande. Ca n'a rien à voir avec le match au Paraguay de l'année dernière", conclut Zizou Bergs, qui avait joué son premier match de Coupe Davis l'an dernier face à la Bolivie à Asuncion, au Paraguay, où la rencontre, à huis-clos, avait été délocalisée en raison de la crise sanitaire. (Belga)