Coupe de Belgique - Aux tirs au but, Charleroi succombe à Lommel et Courtrai vient à bout de Knokke

Mercredi soir, Charleroi et Courtrai disputaient chacun leur 16e de finale de Coupe de Belgique. Aux tirs au but, les Zèbres se sont inclinés face à Lommel, tandis que Courtrai s'en est sorti contre Knokke.À domicile, le Sporting de Charleroi n'est pas parvenu à percer la défense de Lommel dans les 90 minutes du temps réglementaire, malgré une domination statistique manifeste. Lommel, actuel 3e de D1B, a résisté 30 minutes supplémentaires pour jouer fièrement sa chance aux tirs au but. Après un échec de Morioka sur le premier pénalty carolo, les visiteurs ont enchaîné les réussites jusqu'à un échec lors du 5e et dernier tir. Néanmoins, Charleroi n'en a pas profité pour égaliser, et la victoire est allée à Lommel, sur le score de 3-4. Courtrai a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de Knokke, qui évolue en Nationale 1. Après avoir mené grâce à but de Kadri (0-1, 51e), les Courtraisiens ont cédé sur un but de Lambo (1-1, 79e) qui a permis à Knokke d'arracher les prolongations. Après 30 minutes muettes, la séance de tirs au but a vu 5 échecs sur les 5 premiers tirs. Palaversa et Jonckheere ont ensuite marqué pour Courtrai tandis que seul Vanraefelghem a marqué pour Knokke, qui a dû s'incliner, 1-2. (Belga)

