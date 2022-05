Coupe de Belgique dames - Anderlecht bat le Standard en finale et réalise le doublé Coupe-Championnat

Anderlecht a signé le doublé Coupe-Championnat après avoir remporté la finale de la Coupe de Belgique de football féminin face au Standard (3-0) samedi à Malines.Après un score de 0-0 à la pause, les Anderlechtoises ont fait la différence dans les vingt dernières minutes de la partie. Sarah Wijnants a donné l'avance aux Anderlechtoises (70e) avant que Sakina Diki Ouzraoui (85e) et Tessa Wullaert (87e) ne fixent le score final à 3-0. Quelques semaines après avoir remporté son 9e titre de championne de Belgique, le RSCA réalise donc le doublé et soulève la Coupe de Belgique pour la 11e fois de son histoire. Le club bruxellois n'avait plus mis la main sur le trophée depuis 2013. (Belga)