Coupe de Belgique de basket - Louvain prend une option sur les quarts, Malines et Limburg United qualifiés

Louvain s'est imposé sur le parquet du Spirou Charleroi vendredi soir (61-68) lors du match aller des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de basket. De son côté, Limburg United s'est imposé à Courtrai (47-72) et Malines l'a emporté face à la 2e équipe d'Anvers (88-106).Seule confrontation entre deux équipes de l'élite, ce huitième de finale entre le Spirou de Charleroi et Louvain (seul duel qui se joue en match aller-retour) a tourné à l'avantage des visiteurs qui ont dominé la rencontre pendant 30 minutes. Profitant du manque d'envie des locaux, les Louvanistes ont rapidement creusé l'écart (16-25 et 30-49). Dos au mur, les Carolos réagissaient dans le dernier acte pour limiter la casse (61-68) avant le match retour prévu ce lundi à Louvain. De son côté, Limburg United s'est imposé sur le parquet de Courtrai (47-72) et Malines n'a pas eu de difficulté pour venir à bout de la 2e équipe des Giants d'Anvers (88-106). Limburg United et Malines rejoignent le Phoenix Brussels en quarts de finale. Ostende est le tenant du titre après son succès la saison dernière face à Malines. (Belga)

