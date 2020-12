Coupe de Belgique de basket (m) - Le Brussels bat Malines et prend une petite option sur la qualification pour les quarts

Le Phoenix Brussels s'est imposé mardi soir au Palais 12 face à Malines (89-87) pour le compte du match aller du play-in qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique de basketball.En première mi-temps, les Bruxellois faisaient feu de partout. Avec un incroyable 10/21 à 3 points, les joueurs de Ian Hanavan prenaient rapidement les commandes de la rencontre (24-21). Pavle Djurisic était dans tous les bons coups (16 points) et même si l'ancien bruxellois Domien Loubry (15 points et 7 passes) se démenait, ce sont bien les locaux qui viraient en tête à la pause (48-35). Le retour des vestiaires fut par contre beaucoup plus compliqué. Plus aucun panier ne rentrait pour le Phoenix Brussels alors que dans le même temps, Terry Deroover (20 points) et Trevor Thompson (18 points) faisaient parler la poudre pour complètement renverser la tendance à la faveur d'un troisième acte remporté 16-29 par Malines pour remettre les compteurs à zéro 64-64. Dans le dernier quart-temps, les deux équipes se rendaient coup pour coup et si le Brussels pensait avoir fait le plus dur à une minute de la fin (86-81), c'était sans compter sur des Malinois qui ne lâchaient rien pour reprendre les commandes à quelques secondes de la fin (86-87) avant que William Robeyns n'offre la victoire au Brussels sur un panier à 3 points au buzzer (89-87). Le match retour de ce play-in se déroulera le 6 janvier prochain à Malines. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour le prochain tour de la compétition où il affrontera Limbourg United en quart de finale. Pour rappel, Anvers est tenant du titre en Coupe de Belgique après sa victoire la saison dernière face au Spirou de Charleroi en finale. (Belga)