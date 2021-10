Coupe de Belgique de basket - Ostende, Alost et Anvers rejoignent les quarts de finale de la Coupe de Belgique

Anvers s'est imposé (53-101) sur le parquet du Royal IV Brussels samedi soir pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de basket messieurs, décrochant au passage son ticket pour les quarts de finale. De son côté, Alost l'a emporté face à Oostkamp (69-97) et le match entre Mailleux Comblain et Ostende a été arrêté à la pause (37-64) en raison d'une trop grande condensation au niveau du sol.Après le Brussels, Limburg United et Malines, c'est au tour d'Anvers de décrocher son ticket pour les quarts de finale de la coupe de Belgique. Les Anversois n'ont pas éprouvé de difficulté pour venir à bout des Bruxellois du Royal IV (25-64 à la pause 53-101 à la fin du match). De son côté, Alost est allé chercher la victoire sur le parquet d'Oostkamp (36-51 et 69-97) tandis que le match entre Mailleux Comblain et le tenant du titre ostendais a été arrêté à la mi-temps sur le score de 37-64. En cause: une trop grande condensation au niveau du parquet qui rendait le terrain dangereux pour les joueurs. Ce sont donc bien les Ostendais qui sont qualifiés pour le prochain tour de la compétition. Dimanche, Mons se déplace dans le Limbourg pour affronter la deuxième équipe de Limburg United alors que le match retour entre Charleroi et Louvain (victoire des Louvanistes au match aller 61-68) se tiendra ce lundi sur le parquet des Universitaires. (Belga)