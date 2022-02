Coupe de Belgique de volley dames - Oudegem se joue de Gand en finale et gagne une deuxième Coupe

Oudegem a remporté la Coupe de Belgique féminine de volley pour la deuxième fois de son histoire en battant Gand 3 sets à 1 en finale, dimanche, au Sportpaleis d'Anvers. Les sets se sont achevés 25-16, 30-32, 25-16 et 25-20.Oudegem s'était imposé en 2013. L'an passé, l'équipe avait été battue en finale par Asterix AVO Beveren. Solide leader du championnat, Gand reste bloqué à un trophée à son palmarès, remporté en 2009. Plus tôt dans la journée, Gand avait décroché sa première Coupe chez les messieurs en battant en finale Alost 3 sets à 1 (21-25, 25-23, 25-23 et 25-14). (Belga)