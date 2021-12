Coupe de Belgique de volley - Menin renverse la vapeur à Gand et se qualifie pour la finale

Menin a décroché son ticket pour la finale de la Coupe de Belgique (messieurs) de volley grâce à sa victoire à Gand mardi en match retour des demi-finales.Déjà tombeur de Roulers, tenant du trophée et vainqueur des six dernières éditions, le club flandrien a renversé une situation compromise par une défaite 1 set à 3 concédée chez lui en demi-finale aller. Mardi à Gand pour le match retour, Menin s'est imposé 0-3 (16-25, 19-25, et 14-25). Menin jouera la finale le 27 février au Sportpaleis d'Anvers face au vainqueur de l'autre demi-finale entre Alost et Haasrode Louvain. Les Alostois s'étaient imposés à l'aller chez eux 3 est à 1 et le retour à Louvain est prévu mercredi (20h30). Menin n'a encore jamais remporté la Coupe de Belgique. (Belga)