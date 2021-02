Coupe de Belgique - Exploit de l'Olympic Charleroi contre Zulte Waregem, Ostende et Saint-Trond passent aussi

L'Olympic Charleroi, club de Nationale 1, a créé la surprise des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique de football, mercredi, en battant 1-0 Zulte Waregem.Yassine Delbergue (78e) a inscrit l'unique but de la rencontre. L'Olympic défiera Eupen, qualifié sans jouer à la suite du forfait de Rupel Boom, en huitièmes de finale. Du côté de Zulte Waregem, Sammy Bossut effectuait son retour dans les buts après avoir subi une grave commotion cérébrale et une fracture du crâne lors d'un match de préparation en août. Ostende s'est imposé 2-3 à Waasland-Beveren dans l'un des deux duels entre représentants de Jupiler Pro League. Waasland-Beveren a mené deux fois au score, par Michael Frey (24e) et Jordan Faucher (54e). Makhtar Gueye (40e et 72e) a par deux fois permis au KVO d'égaliser. Andrew Hjulsager (76e) a ensuite qualifié Ostende. Les Côtiers rencontreront, pour une place en quarts de finale, le Cercle Bruges, vainqueur 2-3 d'Oud-Heverlee Louvain. Saint-Trond s'est joué 0-2 de Lokeren-Temse (D2 amateurs) grâce à Duckens Nazon (8e) et Tatsuya Ito (62e). Un derby limbourgeois attend à présent les troupes de Peter Maes, puisque le STVV affrontera Genk - qui a vu Thes Sport déclarer forfait - au tour suivant. (Belga)