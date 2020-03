Coupe de Belgique - Finale Termonde-Soignies chez les messieurs et Termonde-La Hulpe chez les dames

Les finalistes des Coupes de Belgique de rugby 2020 sont connus à l'issue des demi-finales jouées ce week-end. Termonde sera opposé le 28 mars à Soignies chez les messieurs, soit les deux équipes lauréates des deux précédentes éditions. La compétition féminine réunira à la même dates, dans une finale inédite, Termonde et La Hulpe, club de D2.Dans la première demie masculine, Termonde a facilement écarté Boitsfort 35-7, après avoir mené 21-0 à la pause. Les Flandriens vont tenter de conserver leur trophée remporté l'an dernier 24-20 face à Liège. Termonde a décroché la Coupe auparavant en 2012 (23-6 aux dépens de Frameries) et 2016 (13-10 contre ... Soignies). Soignies, vainqueur en 2018 au détriment de l'ASUB (19-6), a aussi largement dominé sa rencontre qui l'opposait au Black Star Charleroi, club de D2. Score final : 52-14 (33-7 à la pause). Les Sonégiens ont gagné leur première Coupe en 2010 (13-9 face à ... Termonde). La 8e édition de l'épreuve féminine réunira le 28 mars Termonde, lauréat en 2014 et 2016 et finaliste en 2015, 2017 et 2018 à La Hulpe. Les Gazelles flandriennes n'ont laissé aucune chance à Frameries, tenant du trophée. Elles ont gagné 55-3. Les Jaguars de La Hulpe, qui bénéficiaient de 7 points d'avantage compte tenu de la différence de division, ont de leur côté émergé contre Louvain 15-29 (15-22 sur le terrain). Ce sera la première finale des Brabançonnes wallonnes. (Belga)