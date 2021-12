Coupe de Belgique - La Gantoise assume son statut de favori à Lommel et accède aux quarts de finale

Mercredi soir, La Gantoise a éliminé Lommel en huitième de finale de la Coupe de Belgique de football. Elle a signé une victoire sur le score de 0-2 dans le Limbourg.Lommel, dernière équipe de 1B en lice après l'élimination de Westerlo plus tôt dans la soirée, n'a pas su réaliser de miracle à domicile. Les hommes de Peter van der Veen se sont inclinés face aux Buffalos, 0-2, après un doublé de Julien De Sart. Le médian gantois a ouvert le score à la 18e minute et a doublé la marque sur penalty, à la 76e. La Gantoise accède ainsi aux quarts de finale de la Coupe de Belgique, où elle rejoint Anderlecht, Eupen et Oud Heverlee Louvain, déjà qualifiés. (Belga)