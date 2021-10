Coupe de Belgique - Malines s'offre l'Union Saint-Gilloise, ça passe pour Zulte au RWDM

Le FC Malines a fait tomber l'Union Saint-Gilloise 2-1 à domicile mardi soir lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. De son côté, Zulte Waregem s'est difficilement imposé 1-2 sur la pelouse du RWDM (D1B).Leader du championnat de D1A, l'Union Saint-Gillloise comptait bien prendre sa revanche sur des Malinois qui l'avait battue 3-1 le 22 août dernier, dans le cadre de la cinquième journée de championnat. Infligeant par la même occasion la seule défaite des Bruxellois à l'extérieur cette saison. De leur côté, les Sang et Or, cinquièmes, présentaient le meilleur bilan à domicile de l'élite (4V, 1D, 1N) et restaient sur cinq matchs sans défaites (quatre succès et un nul). Comme en championnat, le FC Malines a pris le meilleur à domicile sur les Unionistes grâce au but en première mi-temps de l'Ukrainien Marian Shved (16e), avant que Geoffry Hairemans ne double l'avance du KV en seconde période (64e). Les Bruxellois réduisaient le score via Dante Vanzeir à la 82e minute, mais ne parvenaient à refaire l'entièreté de leur retard. Dans le même temps, le RWDM, sixième en D1B, recevait Zulte Waregem, qui occupe le quatorzième rang de la Jupiler Pro League. La logique a été respectée dans cette rencontre, puisque le Essevee s'est extirpé du piège molenbeekois grâce d'abord à Dereck Kutesa qui ouvrait la marque après dix secondes de jeu (0-1). L'avance rapide des hommes de Francky Dury allait disparaître juste avant la mi-temps, puisque les Bruxellois revenaient au score par l'entremise de Lenny Nangis (40e). Alors que l'on se dirigeait vers les prolongations, Jelle Vossen offrait la victoire et la qualification aux siens grâce à un but dans les dernières secondes de jeu sur pénalty (89e). La dernière rencontre de ce jeudi oppose Mouscron au Standard à 20h30. (Belga)

