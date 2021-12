Coupe de Belgique - Pas d'exploit pour le Standard battu sur le terrain de La Gantoise

Le Standard s'est incliné 3-1 mercredi soir contre La Gantoise lors du deuxième quart de finale de la Coupe de Belgique. Après l'ouverture du score de Sven Kums (8e), Aron Donnum avait ramené l'espoir du côté Liégeois en début de seconde période en leur permettant de revenir à 1-1 (46e). L'inévitable Tarik Tissoudali (53e et 90+2) s'est chargé d'offrir la victoire aux Buffalos.Englué dans le bas de classement en championnat (12e avec seulement quatre points d'avance sur l'avant-dernière place), le Standard avait la lourde tâche de se déplacer à la Gantoise, actuellement 5e et en course pour les plays-off 1. Malheureusement pour les hommes de Luka Elsner, Gand réalisait un début en fanfare et marquaient sur sa première possibilité. Au départ d'une rentrée en touche, les Buffalos faisaient circuler le ballon en un temps jusqu'à Sven Kums présent à l'entrée du rectangle. Le milieu de terrain reprenait également en un temps et plaçait hors de portée de Laurent Henkinet (8e, 1-0). Les Rouches ne se créaient pas de réelle opportunité, au contraire des Gantois. À la 38e minute de jeu, Laurent Depoitre déviait un ballon de la tête sur corner et obligeait Henkinet à intervenir. Ce dernier déviait le cuir sur son propre montant. Peu à la fête dans le premier acte, les Liégeois ne manquaient pas leur début de seconde mi-temps. Il ne leur suffisait que de trente secondes pour rétablir l'égalité. Aron Donnum enclenchait à son tour à l'entrée du rectangle et trompait Sinan Bolat (46e, 1-1). Cette égalisation ne perturbait pas les Gantois qui reprenaient rapidement la main sur cette rencontre grâce au 15e but de la saison toutes compétitions confondues de Tarik Tissoudali. Il contrôlait une passe à ras-de-sol d'Andrew Hjulsager avant de placer sur la droite de Laurent Henkinet (53e, 2-1). Dans les arrêts de jeu, le même Tissoudali compostait définitivement le ticket gantois pour les demi-finales en inscrivant de la tête le deuxième but des siens après un premier arrêt d'Henkinet (90+2, 3-1). Les Liégeois buvaient le calice jusqu'à la lie avec l'expulsion de Merveille Bokadi juste avant le coup de sifflet final. Jeudi, Anderlecht accueillera Courtrai (18h45) et le Club de Bruges recevra Oud-Heverlee Louvain (21h00). (Belga)