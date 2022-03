Coupe de Belgique - Tissoudali et Odjidja ravis de la prestation collective

Les Gantois Tarik Tissoudali et Vadis Odjidja étaient ravis mercredi soir à l'issue de la qualification des Buffalos pour la finale de la Coupe de Belgique de football grâce à un succès 0-3 sur la pelouse du Club Bruges."Je suis très fier de toute l'équipe", a confié Tissoudali. "Tout le monde s'est battu pour cette victoire. Je n'ai pas marqué, mais ce n'est pas important. La qualification compte. Offensivement, nous étions forts, nous marquons toujours une fois. Mais aussi défensivement, c'était super aujourd'hui. Nous avons conservé le zéro au marquoir d'une belle manière." Tissoudali a reçu un coup au genou en début de rencontre et a poursuivi le match avec un gros bandage. "J'avais un peu peur après ce coup. C'était dans ma tête durant tout le match. Dans certains duels, j'y suis allé à moitié. Mais je savais que je ne pouvais pas aggraver la blessure. Et donc je suis resté." Le capitaine Vadis Odjidja, qui a ouvert le score, se réjouissait aussi de la qualification. "Cela fait du bien. Nous savions ce qui était en jeu et avons disputé une bonne rencontre. Je savais que nous devions marquer en premier. Aller au repos avec un avantage de 0-2, c'était le scenario idéal. C'est un Club fort. Tout le monde s'en rendait compte avant, mais nous avons très bien géré la situation. La défense mérite des éloges. Ils ont tenu bon face à la ligne offensive très forte du Club." (Belga)