Coupe de France - Choc entre le PSG et Lille en huitièmes de finale

Le Paris Saint-Germain accueillera Lille en huitièmes de finale de la Coupe de France, le 7 ou le 8 avril prochain. Cette rencontre entre le deuxième et le premier de Ligue 1 constitue assurément un choc à ce stade de la compétition. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué lundi dans la foulée de la qualification de l'AS Monaco après une victoire 0-2 à Nice.Les Monégasques affronteront d'ailleurs Metz dans l'autre duel entre deux cercles de Ligue 1. Quatrième club toujours en lice pour le titre de champion de France, l'Olympique Lyonnais ira défier le Red Star, pensionnaire de National. - Le programme des huitièmes de finale (6 et 7 avril) Paris Saint-Germain (L1) - LOSC Lille (L1) Olympique Saumur FC (N3) - Toulouse FC (L2) AS Monaco (L1) - FC Metz (L1) Rumilly-Vallières (N2) - Le Puy Foot (N2) Red Star FC (Nat) - Olympique Lyonnais (L1) Canet RFC ( N2) - US Boulogne-sur-Mer CO (N1) Voltigeurs Châteaubriant (N2) - Montpellier HSC (L1) CS Sedan Ardennes (N2) - Angers SCO (L1) (Belga)