Coupe de France - Le PSG s'impose avec sérieux à Vannes, triplé pour Mbappé

Tenant du titre, le PSG de Mauricio Pochettino n'a jamais tremblé à Vannes lundi soir en seizièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens se sont imposés 0-4 dans le sillage de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé.Contre Vannes, 8e de National 2, le 4e échelon du football français, l'équipe de Mauricio Pochettino, à la tête du PSG depuis un an, a dû attendre la demi-heure de jeu, et une tête de Presnel Kimpembe sur corner, pour prendre les devants (0-1, 28e). C'est le 2e but chez les professionnels pour Kimpembe, capitaine du soir. En seconde période, Mbappé a enfoncé seul Vannes en signant un triplé (59e, 71e et 77e), notamment sur des assists des jeunes Xavi Simmons et Eric Dina Ebimbe. Mardi, le dernier match de ces seizièmes de finale opposera Lens à Lille dans un derby du Nord toujours très attendu. Le LOSC devra composer avec l'absence de sept joueurs positifs au coronavirus. (Belga)