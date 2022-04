Coupe des Nations de cyclisme sur piste - Fabio Van den Bossche termine à la troisième place de l'omnium

Fabio Van den Bossche a terminé à la troisième place de l'omnium lors de la dernière journée de la manche de Glasgow de la Coupe des Nations de cyclisme sur piste dimanche en Écosse.Au lendemain de la troisième place de Lotte Kopecky chez les dames, Fabio Van den Bossche a aussi terminé sur le podium chez les messieurs. Après une cinquième place sur le scratch, le Flandrien a pris la sixième place sur la course tempo. Lors de l'élimination, le coureur de 21 ans a pris la deuxième place avant de terminer par une 7e place sur la course aux points pour une troisième place finale. Lotte Kopecky et Shari Bossuyt ont elles participé à la course à l'américaine dimanche où elles ont pris la 5e place. Nicky Degrendele a elle pris la 11e place de la petite finale en keirin. (Belga)