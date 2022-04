Coupe des Nations de cyclisme sur piste - Lotte Kopecky termine à la troisième place sur l'omnium

Lotte Kopecky a pris la troisième place de l'omnium lors de la manche de Glasgow de la Coupe des Nations de cyclisme sur piste samedi en Écosse.Kopecky avait débuté son omnium par une quatrième place dans le scratch puis la treizième lors de la course tempo. Lors de l'élimination, elle a pris la cinquième place pour aborder la course aux points à la cinquième place. Une dernière épreuve remportée par la championne de Belgique sur route pour terminer sur le podium de l'omnium. Elle sera encore engagée sur la course à l'américaine dimanche. Samedi toujours, Robbe Ghys et Lindsay De Vylder ont terminé à la cinquième place de la course à l'américaine messieurs. La victoire est revenue à la France devant le Japon et l'Italie. (Belga)