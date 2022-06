Coupe des Nations - La Belgique termine à la 6e place à Rotterdam, les Pays-Bas s'imposent à domicile

La Belgique a terminé à la 6e place de la manche de la Coupe des Nations de saut d'obstacles de Rotterdam, vendredi aux Pays-Bas. La victoire est revenue aux Pays-Bas, devant la France et l'Irlande.Le quatuor belge, composé de Pieter Devos, Olivier Philippaerts, Jos Verlooy et Niels Bruynseels, a terminé à la 6e place avec 20 points de pénalité. Devant leur public, les Pays-Bas ont réalisé une prestation parfaite en étant la seule nation à ne pas être partie à la faute. La France a pris la 2e place grâce à un meilleur temps que l'Irlande, les deux nations ayant écopé de 8 points de pénalité. Au classement général de la Coupe des Nations, la Belgique occupe la 7e place avec un total de 115 points, loin derrière l'Allemagne, 4e vendredi, qui occupe la tête avec 240 points. La quatrième des six manches de la Coupe des Nations est prévue du 14 au 17 juillet à Falsterbo en Suède. La finale est elle programmée du 29 septembre au 2 octobre à Barcelone. (Belga)