Coupe du monde d'aviron - Les deux de couple poids légers en finale A, Vandenbussche en finale B à Lucerne

Les deux de couple poids légers belges engagés à la 2e manche de Coupe du monde d'aviron se sont qualifiés pour la finale A, samedi midi, à Lucerne, en Suisse. Tant Niels Van Zandweghe et Tim Brys que Tibo Vyvey et Marlon Colpaert ont terminé parmi les trois premiers de leur demi-finale, accédant ainsi à la finale A de dimanche. Le skiffeur Tristan Vandenbussche a lui terminé 6e de sa demie et disputera la finale B.Engagé dans la 1ère série des demi-finales, le duo du Brugeois Vyvey et de l'Ostendais Colpaert a créé la surprise en s'emparant du 3e ticket qualificatif pour le top 6. Les champions d'Europe espoirs en titre ont bouclé leur 2.000m en 6:46.83, derrière les vice-champions du monde allemands Jason Osborne et Jonathan Rommelmann (6:38.52) et les Italiens Pietro Ruta et Stefano Oppo (6:39.59), mais devant la Suisse (6:48.85). Vyvey et Colpaert ont dû passer par les repêchages vendredi, où ils ont terminé 3e après n'avoir pu se qualifier directement pour les demies en séries éliminatoires (3e). En finale dimanche (12h44), ils retrouveront, outre l'Allemagne et l'Italie, leurs compatriotes Niels Van Zandweghe et Tim Brys qui les avaient devancés en séries (2e). Le duo belge, qualifié pour Tokyo, a en effet pris la 2e place de la 2e demi-finale. Le Brugeois et le Gantois, en 6:41.19, ont été devancés par les champions du monde et d'Europe irlandais Fintan Mc Carthy et Paul O'donovan (6:36.95), les Norvégiens Kristoffer Brun et Are Strandli prenant la 3e place (6:42.94). Cinquième Belge engagé sur le plan d'eau du Rotsee, le Brugeois Tristan Vandenbussche, 20 ans, a lui terminé 6e et dernier de la 1ère demi-finale du skiff messieurs, remportée par le Norvégien Kjetil Borch. Il est resté à plus de 30 secondes de la 3e place qualificative pour la finale A. Le vice-champion du monde juniors de 2019, disputera la finale B (places 7 à 12) dimanche à partir de 9h55. (Belga)