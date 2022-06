Coupe du monde d'escalade - Les Belges échouent en qualifications à Innsbruck

Aucun des cinq Belges présents à Innsbruck n'est parvenu à passer le cap des qualifications de cette épreuve de bloc en Coupe du monde d'escalade, mercredi en Autriche.Chez les messieurs, Simon Lorenzi a obtenu le meilleur résultat avec une 27e place mais le grimpeur de Barchon, 25 ans et 13e de la manche italienne de Bressanone en juin, devait intégrer le top 20 pour se hisser en demi-finales. Hannes Van Duysen, 17 ans, a terminé 41e et Nicolas Collin 79e. Deux grimpeuses belges étaient engagées chez les dames. Chloé Caulier, 25 ans, a terminé 37e et Lucie Watillon, 18 ans et originaire de Meux, à la 62e place. La prochaine manche de Coupe du monde se tiendra à Villars, en Suisse, du 30 juin au 2 juillet, où les disciplines de vitesse et de difficulté seront au programme. (Belga)