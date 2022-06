Coupe du monde d'escalade - Simon Lorenzi termine 13e à Bressanone

Simon Lorenzi a terminé à la 13e place, dans la catégorie bloc, de la cinquième manche de la Coupe du monde d'escalade, dimanche à Bressanone, en Italie.Onzième des qualifications, le grimpeur de Barchon, 25 ans et 38e mondial de la spécialité, a ensuite terminé 13e des demi-finales avec 1 top et 3 zones. Seuls les six premiers des demies se qualifiaient pour la finale. Deux autres grimpeurs belges étaient engagés dans le Trentin-Haut-Adige avec Nicolas Collin et Hannes Van Duysen. Collin a terminé 39e des qualifications alors que seul le top 20 passait en demi-finales. Début mai, le Bruxellois de 24 ans avait pris la 4e place de la Coupe d'Europe, déjà en bloc, à Bressanone. De son côté, Hannes Van Duysen, 17 ans et originaire de Vinderhoute, a terminé 65e. La sixième manche est prévue du 22 au 26 juin à Innsbruck, en Autriche, où les catégories bloc et difficulté seront au programme. (Belga)